E’ merito della Fondazione Dora Mainardi Vincitorio l’importante donazione di tecnologia di ultima generazione al Nuovo Robbiani di Soresina. Oggetto della donazione, una colonna endoscopica e 4 uretero-cistoscopi top di gamma per lo sviluppo di attività endoscopiche per la diagnosi precoce in ambito urologico.

Il progetto è volto all’abbattimento delle liste d’attesa riguardo la salute urologica maschile e femminile.

L’attuale scenario sanitario nazionale sta affrontando ormai da molti anni difficoltà nell’erogazione delle prestazioni ordinarie, difficoltà ancora maggiore se considerato quante di queste prestazioni risalgono a prenotazioni degli anni 2021-2022. Le cause del fenomeno sono di non facile risoluzione, riguardando, tra l’altro, alcuni temi radicati nell’attrattività dei Professionisti e nella qualità degli ambienti di lavoro.

Il Dottor De Luca è il riferimento clinico per lo sviluppo del Progetto e dei percorsi diagnostici. Sui motivi della scelta della Struttura ha detto: “In questa analisi, il Nuovo Robbiani dimostra alcune caratteristiche peculiari” dice “prima di tutto è collocata in un ambito territoriale altrimenti non presidiato ed offre linee diagnostiche sia di primo che di secondo livello, potendo giungere ad una diagnosi completa necessaria al corretto indirizzamento del paziente verso le strutture di riferimento. Poi è una struttura medio-piccola, che riesce ad accogliere con grande efficacia ed intimità tutta l’utenza, anche e soprattutto quella fragile per età, comorbilità o disabilità. Infine ha raccolto in questi anni Colleghi Professionisti molto referenziati, radicati sul territorio e con grande esperienza nella propria area di riferimento, consolidando l’abitudine della popolazione di rapportarsi ai suoi servizi come primo riferimento diagnostico. Nella continuazione di quest’ottica, l’implementazione di linee diagnostiche precoci di I e II livello si inserisce in piena coerenza con lo sviluppo degli altri progetti. E’ per questo che credo che la fiducia della Fondazione possa essere motivo di grande orgoglio e di grande valore per i l territorio ed i cittadini”.

Il Presidente della Fondazione Dora Mainardi Vincitorio, Mauro Stringhini ha aggiunto: “La Fondazione Vincitorio, per indicazione del suo munifico fondatore Laura Vincitorio che ne ha costituito il patrimonio iniziale, persegue iniziative culturali e di promozione scientifica e supporta progetti nell’ambito anche della tutela della salute. Per un senso di attaccamento al territorio cremonese, la Fondazione ha aderito alla meritevole iniziativa del Polo Sanitario Nuovo Robbiani, riconoscendo la rilevante qualità dei servizi offerti dal Polo sanitario ai cittadini ed al territorio.

Infine la soddisfazione della dottoressa Sarzi, Presidente di CSA – Nuovo Robbiani: “Con riconoscimento sincero verso la Fondazione ed il suo CdA, raccogliamo la fiducia accordataci e siamo pronti a dimostrare il profondo impegno e rispetto con cui svilupperemo le attività possibili grazie a questa donazione; ricorderemo la signora Dora Mainardi Vincitorio e la figlia Laura; un grazie al Presidente Mauro Stringhini che ci ha personalmente seguito con specifica dedizione”.

L’ambulatorio sarà attivo 2 giorni settimana, ricevendo pazienti sia con impegnativa SSN sia in regime libero-professionale, necessitanti inquadramento clinico e clinico-strumentale di primo livello.Sarà possibile riservare al paziente un inquadramento di II livello (endoscopico), prenotando lo slot dal servizio ambulatoriale di endoscopia urologica che sarà attivo con cadenza settimanale. Il percorso diagnostico relativo alla patologia prostatica godrà anche della complementarietà delle nuove diagnostiche di II livello che saranno disponibili con gli importanti aggiornamenti della tecnologia in Radiologia

