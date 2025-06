Equitazione, Di Paola “Lavoriamo su tutela del benessere del cavallo”

ROMA (ITALPRESS) – Il cavallo: un compagno di viaggio, ma anche una figura sportiva con un benessere da tutelare. È questo il tema al centro del volume “Il cavallo atleta: tutele e prospettive”, presentato venerdì nella Sala Caduti di Nassiriya a Palazzo Madama. Un’opera che affronta in profondità il rapporto tra sport e benessere animale, partendo da un primato tutto italiano: l’Italia è l’unico paese al mondo ad aver riconosciuto il cavallo come atleta nel proprio ordinamento giuridico. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno della Federazione Italiana Sport Equestri e sancito dall’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021. Non si tratta però di un punto di arrivo, bensì di un punto di partenza. Il percorso di approfondimento giuridico proseguirà con l’obiettivo di costruire un modello legislativo innovativo, replicabile anche a livello internazionale.

