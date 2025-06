Palazzo Vidoni a fare da cornice in una delle quattro esposizioni del Porte Aperte festival, parliamo della mostra collettiva “Gener/Azioni” a cura dell’Associazione Artisti Cremonesi e con la collaborazione di Confcommercio Cremona. Sculture, fotografie, fumetti e disegni ma anche video, tutti realizzato da 14 artisti selezionati e provenienti da tutta Italia. Dal concetto di tempo, attraverso la figura di Teseo e della donna, passando per la scomposizione della figura umana con ogni medium artistico possibile, digitale e non. Curatori della mostra Damiano Conti Borbone, Simone Riccardi e Carlotta Vacchelli.

Simone Riccardi, segretario dell’Associazione Artisti Cremonesi: ” Ci siamo occupati direttamente di tutto l’evento, volevamo partecipare al PAF e collaborare con loro abbiamo quindi proposto una collettiva di artisti contemporanei che spaziassero un po’ dalla digital art al video e all’arte contemporanea in generale proponendo però artisti giovani che venissero un po’ da tutta Italia e non soltanto da Cremona, la risposta è stata positiva e siamo molto soddisfatti di questo”.

L’obbiettivo dell’associazione è quello di raggruppare artisti cremonesi con il loro background e riportarli all’ombra del torrazzo con la loro arte. A spiegarlo è il presidente del collettivo, Damiano Conti Borbone: “Abbiamo lavorato tutti fuori città, alcuni in altri stati anche, ma la voglia è proprio quella di fare qualcosa a Cremona e riuscire ad avere una risposta. Qui abbiamo ritrovato da un lato una nuova sensibilità, ma c’è anche una parte underground che non si vede, artisti che hanno sempre lavorato magari fuori e quindi adesso hanno voglia di fare qualcosa nella propria città. Il bello è proprio questo, la sfida di cercare di sfruttare queste occasioni Art Week e Paf e proporre qualcosa di diverso, giovane e anche innovativo”.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 8 giugno.

Lorenzo Scaratti

