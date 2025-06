Si è svolto il primo incontro ufficiale tra i team multidisciplinari dell’Asst Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Niguarda di Milano, centro di riferimento nazionale per i trapianti.

Per Cremona hanno partecipato i referenti di Medicina Interna ed Epatologia, Oncologia, Chirurgia Generale, Radioterapia, Radiologia, Anatomia Patologica, Gastroenterologia, Malattie Infettive. Il team del Niguarda era composto dai medici epatologi, oncologi e chirurghi.

L’obiettivo è stato quello di costruire un percorso condiviso per valutare i pazienti candidabili al trapianto e ottimizzare le strategie terapeutiche per le patologie epatobiliari.

Il trapianto di fegato può essere l’unica opzione curativa per i pazienti con tumori epatici quando la funzionalità epatica è compromessa. La sinergia tra i centri ospedalieri è cruciale per offrire un percorso diagnostico e terapeutico completo, valutando ogni caso in modo tempestivo e strutturato – ha spiegato Ilaria Cavalli (specialista medicina interna e responsabile scientifico del progetto).

L’Asst Cremona lavorerà in stretta partnership con il team multidisciplinare del Niguarda, condividendo risorse e expertise per il trattamento dei pazienti con tumori epatici. Le riunioni periodiche permetteranno di gestire al meglio i casi e, quando necessario, indirizzare i pazienti verso il trapianto, garantendo un continuum di cura sul territorio cremonese.

Grazie a questa collaborazione, i pazienti avranno accesso a trattamenti all’avanguardia, con una gestione condivisa tra i due ospedali, assicurando la qualità delle cure e la continuità del percorso di cura.

«Esprimo la mia più sincera stima per i colleghi del Centro Trapianti del Niguarda, con cui condividiamo una visione di medicina avanzata e centrata sul paziente. Allo stesso tempo, sono profondamente orgoglioso del livello di competenza e dedizione dimostrato dagli specialisti dell’Ospedale di Cremona» ha dichiarato Matteo Giorgi Pierfranceschi (Direttore della Medicina Interna di Cremona).

© Riproduzione riservata