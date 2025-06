Come si impara a narrare e di conseguenza a scrivere è uno degli interrogativi da cui CR1, CremonaOggi e Mondo Padano sono partiti per realizzare il progetto di un corso di scrittura. Nel farlo sono stati supportati da un’istituzione che su questo argomento ha creato il proprio fondamento: la scuola di scrittura Belleville di Milano.

Da questa collaborazione è nato “Raccontare una storia”, un corso di scrittura gratuito che ha offerto ad una sessantina di corsisti cinque lezioni: quattro webinar e un laboratorio in presenza che si è tenuto oggi a conclusione del percorso, e che ha messo alla prova i partecipanti, seguiti e valutati dai docenti di Belleville.

“Un primo percorso – ha detto il direttore editoriale Lucio Dall’Angelo – intorno al quale vogliamo sviluppare il tema della creatività e soprattutto provare a creare una comunità, una comunità che viva, che senta, che ami la scrittura in tutte le sue declinazioni”.

“Siamo qui a Cremona oggi per l’incontro conclusivo di un laboratorio di scrittura che ha avuto quattro precedenti appuntamenti online – ha detto la direttrice di Belleville Francesca Cristoffanini -. Oggi siamo invece qui in presenza a lavorare sui testi dei partecipanti che ci hanno sorpreso per qualità. Ne parlavo venendo qua con gli insegnanti Pier Franco Brandimarte e Cristina Marconi, scrittori che hanno seguito i gruppi in un percorso di editing e riscrittura di questi testi la cui qualità di partenza, ripeto, è veramente sorprendente”.

Il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata