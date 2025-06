Corteo per Gaza, Bonelli “Fermiamo il criminale Netanyahu”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo qui in piazza perché vogliamo trasformare l’Italia in un presidio di umanità contro l’orrore di Gaza e per dire basta all’ipocrisia del governo Meloni che chiude gli occhi davanti a questi orrori, basta accordi militari ed economici, fermiamo il criminale Netanyahu”. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, alla manifestazione per Gaza organizzata con Pd e M5S.

