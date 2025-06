Corteo per Gaza, Schlein “Enorme partecipazione, stop al massacro”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’enorme riposta di partecipazione per dire basta al massacro di palestinesi e ai crimini del governo di estrema destra Netanyahu. Questa è un’altra taglia che non tace come fa il governo Meloni. Un’Italia che invece vuole la pace vuole il cessate il fuoco immediato la liberazione di tutti gli ostaggi, gli aiuti umanitari e vuole il riconoscimento dello stato di Palestina. Una grande risposta popolare, questa è l’Italia che vogliamo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione per Gaza organizzata insieme ad Avs e M5S

