Corteo per Gaza, Schlein “Noi l’Italia che non tace come il governo”

ROMA (ITALPRESS) – “È un’Italia che non tace come sta facendo il governo Meloni. Un’Italia che, invece, scende in piazza e alza la voce per la pace, per i due popoli, per fermare il massacro di palestinesi e per dire basta ai crimini che il governo di estrema destra di Netanyahu. È una partecipazione straordinaria”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Piazza San Giovanni per la manifestazione a sostegno di Gaza.

