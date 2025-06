Tragico schianto tra due auto sulla statale 498 Soncinese, all’altezza di Gallignano, oggi pomeriggio alle 17,15. Nello scontro sono rimaste coinvolte due persone, una delle quali, un uomo di 52 anni, ha perso la vita per la gravità delle ferite riportate. L’altro ferito, un giovane di 29 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Brescia in condizioni serie.

La dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Rivolta d’Adda e la strada è bloccata. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, la Croce Verde di Soncino e l’automedica del 118 da Orzinuovi.

L’urto è stato frontale, probabilmente a causa di un sorpasso tra la Fiat 500 che viaggiava in direzione Soncino condotta dal 52enne che ha perso la vita e la Mercedes diretta verso Fontanella.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Orzinuovi.

