È una delle personalità più interessanti e carismatiche espresse negli ultimi anni dal panorama jazzistico italiano, una stella che sta già irradiando la sua luce a livello internazionale. Pianista, cantante e compositrice, Francesca Tandoi è la protagonista del prossimo appuntamento di CremonaJazz in programma martedì 10 giugno alle 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi, rassegna promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends. Tandoi si esibisce in trio con Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso) e Sander Smeets (batteria). Le sue performance sono state definite “un’esplosione di swing” e il suo pianismo energetico ed elegante allo stesso tempo.

Ha collaborato con artisti di fama internazionale e negli ultimi anni è statala formula del trio ad esserle più congeniale, permettendole una libertà espressiva ad ampio raggio in cui mantiene ben saldo il legame con la tradizione jazzistica ma con la mente proiettata verso il futuro. Indiscussa “rising star” del jazz, Francesca Tandoi vanta ormai da anni un percorso costellato di successi in tutto il mondo ed è acclamata dalla critica e dal pubblico internazionale. In soli pochi anni di carriera ha portato la sua musica in giro per tutto il mondo e le sue performance sono state accolte con entusiasmo dal pubblico e dalla critica.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Museo del Violino

