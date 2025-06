Una bimba di tre anni è stata investita verso le 18 di oggi in un parcheggio privato di via Treviglio a Cremosano. L’automobilista, un ottantenne a bordo di una Opel, stava facendo manovra quando l’ha travolta. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e auto medica, ma viste le condizioni della piccola è stato necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso. La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Della dinamica dell’incidente si stanno occupando i carabinieri di Crema.

