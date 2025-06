Il pittore cremonese Roberto Bedani è stato selezionato per partecipare a “Opera con vista”, la prestigiosa mostra internazionale d’arte contemporanea che si terrà dal 6 al 16 giugno presso il Museo Diocesano e Capitolare di Terni. La rassegna, che vanta il patrocinio del Comune e la curatela di Stefania Pieralice, sarà inaugurata ufficialmente sabato 7 giugno alle 16.30, con interventi di rilievo del panorama culturale italiano e internazionale come Daniele Radini Tedeschi e Anselm Jappe.

Nella cornice del seicentesco palazzo del Seminario, accanto a icone sacre provenienti dai depositi del Capitolo, saranno esposte anche opere di arte contemporanea firmate da circa 50 artisti provenienti da tutto il mondo. A rappresentare Cremona sarà Roberto Bedani con “Disgelo” (2023, olio su tavola, 70×50), opera che ben esprime la cifra poetica dell’artista, sospesa tra paesaggio interiore e vibrazione atmosferica. Una pittura di ricerca che indaga il confine tra visibile e percepito, ben in sintonia con la riflessione critica della mostra.

«Sono soddisfatto che il mio lavoro trovi risonanza anche fuori dai confini consueti. “Disgelo” – spiega Roberto Bedani – è un’opera che racconta una sospensione, una trasformazione lenta. Vederla accolta in uno spazio così carico di storia e spiritualità è per me un’emozione profonda e un riconoscimento al valore del silenzio, dell’attesa, della rinascita».

Roberto Bedani è reduce da un’intensa stagione espositiva. Tra gli eventi recenti: la presenza nel Catalogo internazionale “Artisti 24” edito da Mondadori, la partecipazione a “Mantova Arte Expo 24” al Museo “Francesco Gonzaga” e la vittoria del Primo Premio della Biennale con l’acquisizione dell’opera “Pellegrini” nella collezione permanente del museo. Lo scorso marzo ha inoltre presentato la personale “Riverberi” presso la sede A.D.A.F.A di Cremona. Cinque sue opere sono in partenza per l’Art Tour Intercontinental 2025 con tappe a Dubai, Pechino, New York, Principato di Monaco e Venezia, nell’ambito del progetto “Fondazione Effetto Arte”.

Con la partecipazione a “Opera con vista”, Bedani consolida la propria presenza sulla scena artistica nazionale e internazionale, portando la sensibilità pittorica cremonese all’interno di un confronto tra culture e linguaggi, nel segno della bellezza e della vocazione artistica.

