Una grande anteprima del Monteverdi Festival dedicata alla composizione di musica sacra più importante del compositore cremonese: il Vespro della Beata Vergine è andato in scena sabato pomeriggio nella chiesa di San Marcellino. Ad interpretarlo i due massimi gruppi di musica antica spagnoli, La Capella Reial de Catalunya e Le Concert des Nations, diretti e creati da Jordi Savall in una interpretazione che è già memorabile per il pubblico del Festival. Un’opera che ha fatto il pieno di pubblico nella chiesa.

In merito al grande evento è intervenuto sui social anche Andrea Cigni, in partenza dal teatro Ponchielli di Cremona per Cagliari: ” Sono giornate belle. Sono giornate cariche di emozioni e di malinconia. Oggi ho avuto il piacere di accogliere un mito, un maestro, un amico nel nome della Musica e di Claudio Monteverdi Jordi Savall verso il quale provo amore infinito. Solo un immenso grazie per… esistere. E avermi ricordato quanto è bello e prezioso quello che facciamo per gli altri e per noi stessi, in fondo” ha scritto Cigni.

