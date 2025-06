OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Non solo i pupi, non solo le teste di moro: i carri siciliani non potevano mancare all’Expo di Osaka. A rappresentare quest’arte antica e questo antico mestiere, Alice Valenti, una pittrice e artigiana siciliana che portato in Giappone – in occasione della settimana dedicata alla Regione Siciliana, nel Padiglione Italia – un pezzo di storia dell’Isola.

