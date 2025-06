Si è concluso il percorso che ha portato al rinnovo di sei Comitati di Quartiere. Nei giorni scorsi, presente la vice sindaca con delega ai Quartieri e alle Reti di comunità Francesca Romagnoli, affiancata da Donatella Boccali, responsabile Servizio Quartieri e Beni Comuni, si sono infatti insediati gli ultimi tre Direttivi dei Comitati di Quartiere andati al rinnovo e che, sbrigate le necessarie procedure, sono anch’essi d’ora in poi pienamente operativi.

Il Direttivo del Comitato di Quartiere 2 (Boschetto – Migliaro) è così composto: Luigi Armillotta (presidente), Franco Pedroni (vicepresidente), Fabio Dellepiane (segretario), Giacomo Maghenzani, Giovanna Spingardi, Bruno Musoni, Giulia Maria Pratico, Giuseppe Gigliobianco e Gerolamo Fervari (consiglieri).

La composizione del Direttivo del Comitato di Quartiere 14 (San Felice – San Savino) è la seguente: Assunta Sellitto (presidente), Nicola Pini (vice presidente), Massimiliano Ferrari (segretario), Valeria Rizzi, Pasqualino Telera, Manuel Reda, Francesca Cicalese, Dante Lombardi e Stefano Priori (consiglieri).

Infine, per il Comitato di Quartiere 16 (Centro) il Direttivo risulta così composto: Maria Rita La Fata (presidente), Gianluca Ventura (vice presidente), Francesco Pietro Maria Sanfelici (segretario), Michele Bertoglio, Massimo Bessi, Mario Vescovi, Roberta Lucia Zuccoli, Mario Feraboli e Bianca Ferrari (consiglieri).

“Partecipando agli insediamenti degli ultimi tre Direttivi avvenuti nei giorni scorsi, oltre ai doverosi ringraziamenti a tutte le persone che hanno deciso di mettersi a disposizione della nostra comunità sia candidandosi, sia affiancando l’Amministrazione nello stimolare il senso civico dei residenti invitandoli al voto, ho ribadito l’importanza di operare tutti insieme, attivando un ascolto reciproco e coinvolgendo la cittadinanza a formulare proposte che possano tradursi in iniziative tese a migliorare la vivibilità in ogni quartiere e, di conseguenza, nella città tutta”, dichiara la vicesindaca Romagnoli. “Il 23 giugno prossimo incontrerò con il Sindaco i presidenti e i vice presidenti di tutti i Comitati di quartiere. Sarà l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi eletti appena insediati e per avviare un confronto rispetto al ruolo dei Comitati di quartiere”.

