La rotonda di via Eridano è diventata un punto nevralgico per la viabilità cittadina, dato il cantiere nel comparto sud di Cremona. Sono molti gli automobilisti che lamentano la presenza di erba alta -provenendo da via Trebbia – nello spartitraffico che accompagna all’immissione in via Eridano, direzione ponte sul Po.

Proprio lì le due corsie della tangenziale si ristringono a una.

E spesso le macchine sono costrette a oltrepassare la linea di stop per poter vedere la presenza di altri veicoli in arrivo. Tante le code che, nelle ore di punta, si stanno formando proprio in quel punto.

© Riproduzione riservata