Una crociera speciale, con una musica speciale. In un’atmosfera speciale. Ieri sera i musicisti della banda musicale Lauter Blech di Brema hanno concluso al meglio il gemellaggio iniziato la settimana scorsa con il complesso bandistico Città di Cremona. Se nei giorni scorsi hanno visitato il centro storico (a piedi e in bici) ed eseguito un concerto ai giardini pubblici di piazza Roma, il gran finale dei musicisti tedeschi in città è stato un concerto a bordo del battello fluviale Mattei sul fiume Po al tramonto, mentre i membri della banda di Cremona erano gli spettatori a bordo.

Vario il repertorio, dalla classica alle colonne sonore dei film fino alle musiche tradizionali. Il capitano della Motonave, Federico Molinaro, ha raccontato a tutti le peculiarità del Grande Fiume, che in questo periodo beneficia delle piogge primaverili con abbondante acqua e regala uno spettacolo incredibile ancor più al crepuscolo.

Un brindisi poi ha suggellato l’amicizia tra le due realtà musicali, con l’auspicio -se sarà possibile- di ritrovarsi tutti insieme a Brema il prossimo anno.

Un clima di festa tipicamente estivo. Con grandi protagonisti, la musica e il nostro amato fiume Po.

Federica Priori

