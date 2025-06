Guidava con un tasso alcolemico pari a più del doppio rispetto al limite consentito. Una donna di 41 anni è stata fermata nella nottata tra venerdì e sabato scorso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, durante un controllo alla circolazione stradale effettuato in via Milano.

Al momento del controllo, i militari hanno subito notato i classici sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol ed hanno quindi deciso di effettuare il controllo etilometrico.

Sottoposta quindi al test con etilometro, è risultata positiva con valori di circa 1,10 g/l. Tenuto conto dell’aggravante dell’ora notturna, la patente è stata immediatamente ritirata, la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e l’auto è stata affidata a persona in grado di guidare.

