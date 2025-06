Mostra Himera, Lo Bosco “Sensibili a eventi culturali”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato è sensibile a tutti gli eventi culturali per valorizzare il sistema ferroviario in un’armonia stringente con l’ambiente e con le risorse antropiche, archeologiche e storiche. Devo ringraziare il presidente Schifani, l’assessore Scarpinato e le sovrintendenze che con la società Archeolog sono riuscite a dare un cambio di passo per regalare sul territorio siciliano questa mostra fantastica”. Lo ha detto Dario Lo Bosco, amministratore delegato di Italferr, a margine dell’inaugurazione della mostra “Himera dagli alti dirupi. Un viaggio nella necropoli svelata dal raddoppio ferroviario”, nella Sala Reale della stazione centrale di Palermo.

xd8/vbo/mca2