Ha una nuova vincitrice l’edizione 2025 di Miss Vespa, il consueto concorso di bellezza andato in scena a San Bassano nella serata di domenica 8 giugno. Quattordici le ragazze che si sono contese il titolo, vestendo sia abiti da giorno e da sera sia costumi da bagno.

Ad aggiudicarsi il titolo è stata Koraly Piccioni di Somaglia in provincia di Lodi; con lei sul podio Gaia Foti e Alice Vailati, rispettivamente seconda e terza classificata . Le ragazze sono entrate in via Roma, come da tradizione, grazie alla collaborazione di alcuni gruppi di vespisti del territorio cremonese, tra cui l’ associazione Ferie in Vespa Club.

Durante la serata è stata premiata anche la Vespa Del Cuore, votata direttamente da alcuni partecipanti presenti nel pubblico.

L’evento è stato organizzato da Linea Antonella San Bassano, Giovanna Tinti di Tentazioni Castelleone e Theios Corpo e Benessere di San Bassano, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ha presentato l’evento Alessandro Parmigiani.

