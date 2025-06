Tg News – 10/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Sparatoria in una scuola in Austria, diverse vittime e feriti

– Studente accoltella e uccide operatrice scolastica in Francia

– Massicci raid su Kiev, colpite strutture mediche a Odessa

– Proteste a Los Angeles, in arrivo 700 marines

– 46enne muore durante liposuzione in ambulatorio a Roma

– Fascismo e antisemitismo, indagati tre minorenni

– Ranieri rinuncia, non sarà il nuovo Ct dell’Italia

– Meloni: “Taglio tasse per il ceto medio, serve equità”

– Previsioni 3B Meteo 11 Giugno

