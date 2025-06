Vito Cozzoli “Lo sport è il miglior investimento per il nostro futuro”

MILANO (ITALPRESS) – Lo sport possiede due anime distinte ma complementari, sociale e industriale, entrambe con la finalità di fare crescere il Paese. E’ quanto spiega in un’intervista a Italpress, Vito Cozzoli, già amministratore delegato di Sport e Salute e attuale amministratore delegato di Autostrade dello Stato Spa, presentando il suo libro “L’anima sociale e industriale dello sport,” edito da Piemme Edizioni.Secondo Cozzoli lo sport “è un grande ammortizzatore sociale, strumento di coesione e crescita della collettività, nonché un valore universale di pace e convivenza. È un diritto di tutti, sancito dall’articolo 33 della Costituzione, e deve essere accessibile indipendentemente dalle condizioni economiche, potendo cambiare la vita delle persone e favorire l’inclusione”. “L’anima industriale – aggiunge – sottolinea il suo impatto come generatore di occupazione, PIL, industria, innovazione e grandi eventi, capace di sviluppare business e crescita economica”. Lo sport è visto come il “miglior investimento per il futuro”, essendo green, sostenibile, inclusivo e sociale. Grandi eventi come le Olimpiadi di Milano Cortina dovrebbero essere un volano di pratica sportiva e lasciare un segno concreto e strutturale sul territorio.

trl/gsl