Un viaggio per accrescere competenze ed aumentare esperienze professionali e non solo, anche con l’importante sostegno di soggetti privati.

È una borsa di studio sui generis quella consegnata nel pomeriggio di mercoledì a sei studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, scelti tra i bravissimi del corso di laurea magistrale in innovazione e imprenditoria digitale.

Nello specifico, i ragazzi hanno potuto compiere lo scorso febbraio una trasferta studio negli Stati Uniti per un corso intensivo di una settimana all’Università di San Francisco. Un’esperienza a suo modo unica e ricca di spunti, raccontate ed esposta ai presenti proprio dai protagonisti. A finanziare i premi, la banca è di credito cooperativo Cassa Padana, che per il terzo anno ha voluto collaborare con l’Università Cattolica e portare il proprio contributo.

“L’importanza della giornata – commenta Marco Allena, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza all’Università Cattolica di Cremona e Piacenza – è nell’occasione stessa: oggi un grande istituto finanziario come Cassa Padana, da sempre vicino al territorio e alle realtà locali, dà un segno tangibile della propria presenza”.

“Oggetto di queste borse di studio – prosegue – è il viaggio dei nostri studenti negli Stati Uniti per un periodo di soggiorno nella Silicon Valley: il tema è quindi il più attinente possibile rispetto all’oggetto del loro studio”.

“Essendo una banca del territorio – afferma in merito Andrea Lusenti, direttore generale di Cassa Padana – abbiamo molto a cuore il tema dell’istruzione e dei ragazzi: per noi è importante collaborare con tutte le associazioni, con tutti gli istituti, con tutti coloro che lavorano per il bene comune e per la crescita della nostra comunità. Questo è un progetto molto importante che premia giovani talenti, che saranno la vera ricchezza del nostro territorio”.

I premiati sono stati Davide Rosseghini (di Gussola), Federico Bossi (proveniente dalla provincia di Reggio Emilia), Luca Vaghi (di Crema), Gabriele Penati (della provincia di Milano), Alberto Guerini (della bergamasca) e Lorenzo Vincini (originario di Piacenza).

Ad organizzare il viaggio in Silicon Valley, come ormai da tradizione, il coordinatore del corso di laurea Fabio Antoldi. Un progetto importante per i giovani, pronti a lanciarsi in un mondo del lavoro sempre più in rapido cambiamento.

“Questo è quello a cui noi puntiamo come Università Cattolica – aggiunte Allena – vogliamo formare degli uomini e delle donne in grado di affrontare il mondo; non possiamo quindi che ringraziare Cassa Padana per la sua presenza qui, oggi e in questo modo”.

