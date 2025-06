Giovanni Rigoni, assessore all’urbanistica del comune di Castelverde, ha presentato le proprie dimissioni al sindaco, Graziella Locci. Ex architetto di professione, ora in pensione, era stato scelto dallo stesso primo cittadino quando è stato rieletto nel maggio 2024.

La Giunta ancora non ha deciso chi sarà il sostituto, ma nel mentre lunedì verrà fatta la surroga, e in consiglio comunale entrerà Gianfranco Serena, primo primo della sua lista tra i non eletti.

