Un omaggio al Teatro, alla musica e al Festival Monteverdi vede protagonisti gli alunni delle classi 2^A e 2^B della scuola primaria Trento Trieste- I.C. Cremona Uno, che durante il corrente anno scolastico 2024-25, sono state impegnate nel progetto Il Teatro Ponchielli di Cremona in Minecraft, guidate dalle docenti Monica Boccoli e Simonetta Anelli, Ambasciatrici Scientix.

Il progetto ha previsto la costruzione del Teatro nel mondo virtuale in cui è già visitabile il centro storico della città, in scala 2:1 reso con dovizia di particolari e costantemente aggiornato seguendo l’evolversi della città nel tempo.

La ricostruzione in virtuale, iniziata nell’anno 2018, e proseguita fino ad oggi, ha visto coinvolti circa 250 studenti dell’Istituto guidato dalla Dott. Manzia.

Il lavoro magistralmente svolto dai piccoli informatici, verrà presentato il giovedì 12 giugno alle ore 17.00 presso il Ridotto del Teatro Ponchielli.

In apertura dell’evento, gli studenti daranno voce al progetto “Il Piccolo Conservatorio” con l’esecuzione di alcuni brani tra cui: Ci piace la musica! (adattamento della maestra Ferraroni), seguito da due brani che renderanno omaggio alla musica barocca con Viva tutte le vezzose di F. Giardini (adattamento del maestro Campisi), per concludere con la celeberrima aria di C. W. Gluck Che farò senza Euridice tratta dall’opera Orfeo ed Euridice.

