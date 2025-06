Proseguono i controlli straordinari sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Le attività, svolte negli ultimi giorni hanno portato a numerosi interventi che hanno riguardato violazioni in materia di stupefacenti, decoro urbano, immigrazione e atti contrari alla pubblica decenza.

Il fatto più rilevante è accaduto qualche giorno fa, quando i militari della Radiomobile di Cremona hanno arrestato un uomo per spaccio di stupefacenti, trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, quasi 100 grammi di hashish e oltre 200 grammi di marijuana. L’uomo, dopo le formalità di rito presso la caserma, era stato condotto presso il carcere di Cremona.

Nel pomeriggio di martedì invece, una task force composta da personale della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona ha fermato due persone; la prima, in via Palestro, è stata trovata in possesso di circa 8 grammi di hashish, mentre la seconda in via Massarotti era in possesso di circa 1 grammo cocaina.

Entrambi i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Cremona quali assuntori di sostanza stupefacente. Inoltre, il soggetto fermato in via Massarotti è stato trovato in possesso anche di 2 coltelli, uno di 20 cm e l’altro di 19 cm; per questo motivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per porto abusivo di armi.

Dal Comando Provinciale di viale Trento e Trieste fanno sapere che è dal 21 maggio che pattuglie specializzate di carabinieri vengono impiegate soprattutto nel centro cittadino, quale strumento extra oltre alle normali pattuglie “in circuito”.

Dal 21 maggio infatti, come previsto dal nuovo Regolamento di Polizia Locale e della Civile Convivenza della città di Cremona, sono stati già 5 gli ordini di allontanamento eseguiti nei confronti di altrettante persone: 3 di questi per accattonaggio e due per consumo di sostanza stupefacente.

Questi controlli straordinari si affiancano a quelli “ordinari” svolti dalle pattuglie che controllano le strade della provincia: solo nella giornata di martedì infatti la Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona ha denunciato per ricettazione un 18enne perché trovato alla guida, in Corso Vittorio Emanuele, di un monopattino elettrico risultato rubato; il velocipede è stato restituito al proprietario.

Inoltre, sempre la Sezione Radiomobile, ha denunciato un 20enne nella giornata di martedì poiché sorpreso alla guida di un’autovettura in via Ciria senza mai aver conseguito la patente e senza assicurazione in corso di validità; oltre al deferimento in stato di libertà per il giovane, il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo.

