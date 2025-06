I consiglieri comunali Jane Alquati (Lega), Alessandro Portesani (Novità a Cremona) e Andrea Carassai (Forza Italia) hanno presentato un’interrogazione a risposta orale indirizzata al Sindaco e alla Giunta comunale, con l’obiettivo di portare all’attenzione dell’Amministrazione le esigenze e le potenzialità legate alla presenza degli studenti universitari nella città di Cremona.

“Con oltre 2.000 studenti iscritti alle sedi universitarie cittadine, il mondo accademico rappresenta un’importante risorsa sociale, culturale ed economica per il territorio. In particolare, gli studenti fuori sede affrontano quotidianamente spese rilevanti per l’alloggio, i trasporti e la vita studentesca, rendendo fondamentale l’impegno delle istituzioni per offrire strumenti di supporto concreti” sottolineano i consiglieri.

“Un contesto cittadino accogliente e dinamico può rappresentare un incentivo alla permanenza post-laurea degli studenti, contribuendo allo sviluppo dell’innovazione e alla crescita del tessuto produttivo locale”.

Nell’interrogazione si chiede di “conoscere le agevolazioni economiche attualmente attive a favore degli studenti universitari da parte del Comune di Cremona”, ma anche “i progetti specifici avviati o in fase di progettazione per migliorare la qualità della vita studentesca”. L’interrogazione chiede inoltre di conoscere “l’esistenza di collaborazioni strutturate tra il Comune e gli Atenei presenti sul territorio” e se l’amministrazione abbia intenzione “di promuovere nuove iniziative – anche in partnership con enti pubblici e privati – per valorizzare la componente universitaria in città”. Infine, si richiede a quanto ammontano i contributi erogati agli atenei-

I consiglieri sottolineano inoltre come altre città italiane abbiano “già messo in campo azioni mirate, come card per sconti, bandi per alloggi agevolati, spazi di co-working a tariffe ridotte, eventi culturali e borse di studio integrative”.

“Cremona ha tutte le carte in regola per diventare una città universitaria di riferimento – concludono i consiglieri – ma è fondamentale che il Comune faccia la sua parte nel creare condizioni favorevoli per chi sceglie di studiare e, magari, restare qui a vivere e lavorare”.

