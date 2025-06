La cultura come mezzo di rieducazione, con l’aiuto di diversi attori del territorio.

Nobile fine quello alla base di “Tazzine e Libri“, progetto lanciato dalla Società Storica Cremonese in collaborazione con la casa circondariale cittadina.

L’iniziativa, che arriva alla sua seconda edizione, è stata presentata nella sala consiliare della Provincia e vede quest’anno al centro il tema del linguaggio, declinato in tutte le sue varie sfaccettature.

Protagonisti i detenuti del carcere di Cremona, che interagiranno con diversi enti e associazioni; tra loro, con un focus sulla realizzazione dei servizi televisivi, saremo presenti anche noi di Cr1.

Dal linguaggio della comunicazione passando per il cinema, il teatro, l’arte e la musica, saranno diversi gli incontri, che prenderanno il via dal prossimo settembre fino giugno 2026.

“Per la Società Storica Cremonese – commenta la presidente Angela Bellardi – è un passaggio particolare: noi siamo un’associazione di tipo culturale, di ricerca storica e di divulgazione, però ci è sembrato giusto avvicinarci a questo mondo dei detenuti del carcere. Il tutto, ovviamente, con un progetto facile; è un modo come un altro per fare creare un piccolo circolo culturale”.

Ad aprire la mattinata, i saluti del presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, che ha definito ‘Tazzine e libri’ “un progetto che ha saputo distinguersi per valore sociale, culturale e umano”.

“Desidero ringraziare quanti hanno accolto il nostro invito – prosegue Mariani – e hanno voluto essere presenti: i relatori, i rappresentanti delle istituzioni, gli operatori coinvolti e gli amici della stampa locale che, con attenzione e sensibilità, seguono le iniziative promosse sul territorio. Un pensiero particolare alla dott.ssa Ornella Bellezza, Garante provinciale delle persone private della libertà personale, che con passione, competenza e grande dedizione ha saputo costruire nel tempo una rete di relazioni istituzionali e professionali preziose, favorendo occasioni di riflessione e di crescita collettiva. È anche grazie a questo costante lavoro di tessitura e di dialogo che progetti come “Tazzine & Libri” possono prendere vita, consolidarsi ed evolversi”.

Un progetto che fa seguito alla prima e ben riuscita edizione dello scorso anno; perché, la crescita personale dei detenuti, può e deve passare anche da qui.

“Avremo la comunicazione, avremo l’arte – afferma Bellandi – una rappresentazione virtuale di una mostra di arte contemporanea, avremo il cinema, avremo tanti filoni; quindi un mix di cultura ma anche di tradizioni del nostro territorio”.

Di seguito, i vari incontri.

LINGUAGGIO della Comunicazione

– Realizzare un giornale cartaceo e come si pubblica una notizia, a cura di Paolo Gualandris, direttore del quotidiano La Provincia di Cremona;

– Realizzare un telegiornale in TV, a cura del dott. Simone Arrighi, direttore dell’emittente CR1 e del quotidiano on line Cremonaoggi;

– La radio e la sua comunicazione, dalla radio di Guglielmo Marconi alle nuove comunicazioni, a cura del Gruppo Radioamatori di Cremona

LINGUAGGIO del Teatro

– Visione di un breve spettacolo teatri e e riflessione guidata, a cura del dott. Nicola Arrigoni critico teatrale del quotidiano La Provincia di Cremona

LINGUAGGIO del Cinema

– Breve storia sulla nascita cinema in generale

– Il cinema a Cremona, a cura dei gestori del cinema Filo di Cremona, Giovanni Schintu e Luca Beltrami

– Visione di uno spezzone di un film, a cura dei gestori del Cinema Filo di Cremona, Giovanni Schintu e Luca Beltrami

LINGUAGGIO dell’Arte

– La visita ad una mostra di arte contemporanea: perché andare ad una mostra di quadri a cura della prof.ssa Donatella Migliore, critica d’arte;

– Un’opera ad acquerello: la sua realizzazione a cura dell’artista Geremia Cerri;

– Presentazione di una serie di ‘Nature morte’ con una riflessione sul significato e sulle motivazioni per le quali vengono realizzate. Le opere presentate sono collegate a particolari elementi quali, ad esempio, i dolci cremonesi a cura della prof.ssa Sonia Tassini, storica d’arte

LINGUAGGIO della Musica

– La costruzione di un violino, simbolo di Cremona con proiezione di un filmato sul Museo del violino, a cura del Maestro Fausto Cacciatori, liutaio e già Conservatore delle Raccolte storiche liutarie del Museo del violino.

LINGUAGGIO del Cibo

– Il cibo come scambio tra le culture e simbolo di identità delle medesime, a cura del dott. Vittoriano Zanolli, già Direttore del quotidiano La Provincia di Cremona, Presidente dell’Accademia della cucina di Cremona

– La preparazione del dolce tipico cremonese: il torrone a cura di Massimo Rivoltini, titolare azienda produttrice di torrone con degustazione

– Alla scoperta di antichi sapori: la cotognata, a cura della prof.ssa Elisa Chittó storica ricercatrice e docente

LINGUAGGIO dello Sport

– La fatica per il raggiungimento degli obiettivi per chi parte svantagglato, a cura della prof.ssa Elisa Cotella, esperta di sport paralimpici.

LINGUAGGIO del Commercio

– La comunicazione con la clientela, a cura della Presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale sede di Creihona sig.ra Gaia fortunati.

LINGUAGGIO del Fiume

– La comunicazione della Natura con i suoi corsi d’acqua: il PO, a cura del dott. Fulvio Stumpo, presidente ADAFA Amici de1l’Arte Famiglia Artistica ed esperto di fiume.

LINGUAGGIO del Diritto

– a cura dell’avv. Cristina Pugnoli, Consigli era di Parità della Provincia di Cremona

LINGUAGGIO dell’economia

– a cura del Manager delle Relazioni di Cassa Padana, Fabio Tambani

LINGUAGGIO del libro

– A cura della dott.ssa Raffaella Barbierato , Direttrice Biblioteca Statale di Cremona

Andrea Colla

