Fondazione LGH/Gruppo A2A, ha pubblicato il suo terzo Bilancio Sociale per l’anno 2024. Il documento dettaglia le attività svolte, i risultati raggiunti e gli impatti generati nel corso dell’anno.

Nel 2024, la Fondazione ha contribuito alla realizzazione di progetti innovativi nell’ambito dell’agri zootecnia, della filiera alimentare, della bioeconomia e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Sono state consolidate collaborazioni con Università, Istituti di Ricerca e Consorzi, per la creazione di un ecosistema solido e sostenibile, in continua espansione, basato su interazione e sinergie tra soggetti istituzionali e privati con capacità progettuali e di gestione ottimale delle risorse, con l’obiettivo di generare uno sviluppo inclusivo e innovativo in linea con il PNRR italiano e coerente con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Si è voluto anche consolidare l’ascolto e il dialogo virtuoso con i territori, le istituzioni e gli stakeholder di riferimento per comprendere meglio le loro esigenze e aspettative attraverso un’indagine commissionata ad IPSOS, una tra le più grandi aziende al mondo nel settore delle ricerche di mercato, come strumento per la definizione degli indirizzi strategici di attività della Fondazione.

I risultati di questa analisi sono stati condivisi con gli stakeholder tramite incontri diretti nell’ambito del ciclo “Incontri con la Scienza”, un Road Show organizzato in collaborazione con il Corriere della Sera, che nel 2024 ha visitato Pavia e la Franciacorta, confermando il clima positivo e la fiducia sviluppatasi intorno alla Fondazione.

Il 61% degli intervistati ha espresso ottimismo sull’impulso innovativo della regione, indicando un terreno fertile per future iniziative di sviluppo e partecipazione locale.

I cittadini sono consapevoli delle eccellenze territoriali e vedono l’uso di energie rinnovabili (41%), la creazione di Comunità energetiche (26%) e l’economia circolare (14%) gli ambiti più promettenti per lo sviluppo del territorio.

Fondazione LGH viene percepita come motore di incentivo di progetti legati all’efficienza energetica (29%), all’innovazione (23%) e all’ economia circolare (19%).

Nel 2024 Fondazione LGH ha sostenuto i seguenti progetti scientifici:

MOD – Modelli per l’Ottimizzazione dell’uso del Digestato in agricoltura, promosso da Agrofood Research Hub dell’Università di Brescia (BS) un laboratorio multidisciplinare orientato alla ricerca di soluzioni innovative per la transizione ecologica in agricoltura;

ZAF INNOVATION CENTER (CR), un centro di competenze che promuove lo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare lombarda, con l’obiettivo di aumentare la capacità di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, sia a livello nazionale che internazionale;

COSMEND – END OF WASTE NELLA FILIERA COSMETICA, promosso da REI – Reindustria Innovazione (Crema -CR), per realizzare uno studio di fattibilità per ottimizzare la gestione e la valorizzazione dei sottoprodotti derivanti dalla produzione cosmetica, promuovendo così una virtuosa economia circolare;

BREAKING THE LAG, un’indagine promossa dalla Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano sugli impatti delle tecnologie per lo sviluppo sostenibile sulle traiettorie economiche delle regioni nel sud della Lombardia (Ovest Bresciano, Cremona, Crema, Lodi e Pavia);

DRIP CONTROL, promosso da Digital Drop S.r.l. di Milano in partenariato con Martino Rossi S.p.A. di Malagnino (Cr), mirato allo sviluppo di un software innovativo da abbinare agli impianti di irrigazione localizzata.

La Fondazione ha rinnovato il suo impegno anche nel campo culturale e sociale come testimoniano le 19 iniziative sostenute, fra cui Letture Sceniche “Ferite A Morte” del Comune di Trenzano (BS) per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Horti Aperti – Festival del verde in città a Pavia con incontri, lezioni e laboratori sul rapporto tra uomo e natura, Festival della Fotografia Etica e World Press Photo a Lodi, la XXIX Edizione del Festival Filosofi lungo l’Oglio in Franciacorta e il Festival Monterverdi a Cremona.

Fondazione LGH è inoltre co-fondatore di Fondazione Banco dell’energia, che ha come obiettivo quello di aiutare persone e famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica.

A questo scopo, sono state avviate attività di sostegno e supporto alla comunità nei territori di Pavia e Lodi, attraverso il pagamento diretto delle bollette energetiche, e percorsi di educazione al risparmio energetico.

“Al termine dei primi tre anni di attività, siamo convinti che solo con impegno e visione possiamo affrontare le sfide delle bioenergie, della smart agriculture e della valorizzazione socio-culturale” – afferma il Presidente della Fondazione, Giorgio Bontempi.

“La Fondazione vuole aggregare risorse, idee e capacità, attivando processi che valorizzano le eccellenze delle filiere e coinvolgono diversi stakeholder per rispondere ai bisogni sociali, creando valore. Ringraziamo tutti i collaboratori di Fondazione LGH, certi che il nostro lavoro comune guiderà verso un futuro sostenibile e innovativo per la comunità”.

Profilo della Fondazione. Nata nel 2021 dalla volontà dei Soci provenienti dall’esperienza di Linea Group Holding S.p.A. – A2A Life Company, ASM Pavia, AEM Cremona, Astem Lodi, Cogeme e SCS Crema – Fondazione LGH ha lo scopo di contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e in particolare di promuovere nei territori di riferimento del sud Lombardia progetti di innovazione e ricerca in ambito energetico, ambientale ed agricolo. Grande attenzione è dedicata alla ricerca scientifica, attraverso l’implementazione di tecnologie innovative, e allo sviluppo di progetti di transizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili e bioenergie, smart agriculture, smart land e smart grid, nonché ai programmi di efficientamento energetico e a piani energetici sostenibili.

Come Ente del Terzo Settore è poi particolarmente calata sulle identità e le esigenze peculiari delle comunità e vuole diventare una presenza solida e sicura nei cinque territori di riferimento, mirando a sostenere progetti di valore che diano risposte concrete ai bisogni sociali emergenti.

Fondazione LGH sostiene progetti e ricerche innovative, che possono potenzialmente creare eccellenze uniche. Il suo Comitato Scientifico è responsabile di un rigoroso processo di selezione dei progetti da sostenere, che devono avere obiettivi chiari e misurabili, oltre a generare impatti positivi in termini di investimenti e nuova occupazione.

