Ormai manca poco più di un mese alla settima edizione di Luppolo in Rock (18-20 luglio), che vedrà la partecipazioni di storiche band di fama mondiale, quali i Running Wild, Cradle of Filth, Pretty Maids e tantissimi altri.

Da tradizione il festival ‘fatto dai fan per i fan’ si terrà in una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, dove il pubblico troverà un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area ad accesso libero per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale. Lo staff del Luppolo qualche giorno fa, tramite i canali social, ha annunciato la partecipazione del DJ newyorkese Alex Cayne, che grazie alla sua esperienza di oltre 40 anni in alcuni dei più famosi club degli Stati Uniti, ci farà ascoltare i grandi pezzi della storia heavy metal ogni sera del festival, a fine concerti nella zona ad accesso libero.

Ecco il programma completo

Venerdì 18 Luglio 2025:

– 11:30: apertura area ad accesso libero (food truck & bar)

– 17:00: apertura area concerti

– 17:30: CLASSE 99

– 18:00: CRIMSON DAWN

– 19:00: STRANGER VISION

– 19:50: TYGERS OF PAN TANG

– 20:50: GRAVE DIGGER

– 22:00: PRIMAL FEAR

– 23:30: PRETTY MAIDS

– 00:30: Dj set by ALEX CAYNE (free area)

Sabato 19 Luglio 2025:

– 11:30: apertura area ad accesso libero (food truck & bar)

– 15:00: apertura area concerti

– 16:00: KILLERFREAKS

– 16:45: NASTYVILLE

– 17:30: LOVE MACHINE

– 18:15: THE HEADLESS GHOST

– 19:00: WYV85

– 19:45: TARCHON FIST

– 20:35: CRASHDIET

– 21:40: FIREWIND

– 22:55: RUNNING WILD

– 00:30: Dj set by ALEX CAYNE (free area)

Domenica 20 Luglio 2025:

– 11:30: apertura area ad accesso libero (food truck & bar)

– 15:00: apertura area concerti

– 16:00: THE BURNING DOGMA

– 16:45: SEXPERIENCE

– 17:30: IN AUTUMN

– 18:15: EMBRYO

– 19:00: NECRODEATH

– 19:50: INFECTED RAIN

– 20:55: CORONER

– 22:00: CANDLEMASS

– 23:15: CRADLE OF FILTH

– 00:30: Dj set by ALEX CAYNE (free area)

Le prevendite sono aperte con i seguenti prezzi: la giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); l‘abbonamento per i tre giorni del festival 179 euro (più i diritti di prevendita).

