I consiglieri regionali Piloni (Pd), Vitari (Lega) e Ventura (FdI) fanno seguito all’incontro avuto lunedi con l’amministrazione comunale di Cremona in tema di rafforzamento degli strumenti a disposizione per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

E oggi, 12 giugno, hanno inviato all’assessore regionale alla sicurezza La Russa una lettera con cui chiedono rapidi interventi su tre ambiti: formazione del personale di Polizia Locale; maggiore disponibilità di risorse regionali destinate agli enti locali, in particolare per le dotazioni tecnologiche, mezzi e sistemi di vdeosorveglianza; uniformità degli indirizzi sulle dotazioni operative. In quest’ultimo caso si fa presente che attualmente “strumenti come distanziatori, taser, giubbotti antitaglio sono soggetti a interpretazioni differenti da parte dei vari Comuni” con conseguente incertezza applicativa. Vengono quindi chieste linee guida chiare.

Per quanto rigarda il pirmo punto, la formazione, viene rilevato che “per quanto iguarda gli ufficiali la formazione si rivela troppo discontinua: l’ultimo corso dedicato si è svolto nel 2023 e solo la metà dei partecipanti lo ha potuto completare. Nel 2026 non vi è traccia di un corso ad hoc, mentre pare esistere la possibilità di un corso per comandante.

Una presa di posizione unitaria dei consiglieri regionali dunque, che prescinde dal colore politico di appartenenza.

