Sulla questione dei tagli delle piante nella zona attorno a piazza Castello interviene anche Maria Pia Superti, responsabile per Cremona della Lav. “È importante sottolineare”, scrive Superti in una nota, “che ci troviamo attualmente nel periodo di nidificazione e accoppiamento di molte specie di uccelli che condividono con noi lo spazio urbano. Ricordiamo al Comune di Cremona che la nostra città rimane tra le più inquinate d’Europa e l’abbattimento di piante non rientra certamente tra le misure utili a migliorare questo triste primato“.

“È incontestabile”, continua la responsabile della Lega Anti Vivisezione, “che una città dotata di piante adulte apporti benefici sia alla salute umana che alla biodiversità e alla conservazione degli animali. L’argomentazione secondo cui le piante abbattute appartengono alla specie robinia e sono considerate infestanti, appare discutibile, non solo per l’uso dell’attributo ‘infestante’, che nella storia ha giustificato l’estinzione di animali e piante, ma anche perché alcuni esemplari hanno pochi anni di vita e certamente non sono cresciuti spontaneamente”.

Lav lancia un appello a tutti i cittadini che fossero a conoscenza della presenza di nidi sulle piante oggetto di questo o altri abbattimenti, di informare la polizia locale e il Comune, “al fine di interrompere o posticipare l’abbattimento”. L’invito è anche quello di contattare l’associazione, che si adopererà per la tutela delle piante e degli animali presenti.

“Chiediamo a tutti”, conclude Superti, “di segnalarci eventuali avvisi di abbattimento in città e di non esitare a contattarci nel caso doveste trovare pulli feriti o nidi a terra, documentando possibilmente la situazione con fotografie”.

