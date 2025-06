Anter Green Awards 2025, un minuto di energia rinnovabile

ROMA (ITALPRESS) – Si sono conclusi con grande partecipazione gli Anter Green Awards 2025, undicesima edizione del percorso educativo promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili per sensibilizzare le giovani generazioni ai temi della sostenibilità ambientale e dell’energia pulita. A distinguersi tra le 66 scuole, 337 classi e 5.790 studenti coinvolti in tutta Italia sono state le 10 scuole vincitrici, che tramite votazione pubblica online hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A queste si affiancano le 3 scuole vincitrici del Premio della Giuria di Qualità, scelte per merito da una commissione composta dai membri del Comitato Scientifico di ANTER, giornalisti ambientali, esperti di sostenibilità e comunicazione e altre personalità vicine ai valori dell’associazione. I progetti presentati dalle scuole sono stati valutati sulla base della creatività, dell’impatto ambientale, del coinvolgimento degli studenti e della capacità comunicativa.

