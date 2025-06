Assolegno, Giust “Siamo la parte amica del bosco”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo la parte amica del bosco, la parte divulgativa del sistema. Quello che facciamo è preservare le foreste, le attività del bosco. Divulghiamo nelle scuole, alle istituzioni, alle Regioni i modi e come fare a preservare i nostri boschi. Noi oggi stiamo comprando, per l’industria italiana, l’80% del materiale legnoso all’estero. Perché non utilizzare quello italiano? Nella crescita normale annua noi utilizziamo circa il 30% e l’altro rimane li”. Così Claudio Giust, presidente di Assolegno, a margine di un convegno.

