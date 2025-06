A tre anni dalla sottoscrizione dell’Accordo Territoriale del Contratto di Fiume della Media Valle del Po, avvenuta il 25 marzo 2022, lunedì 16 giugno, dalle 9 alle 12:30, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica, Campus S. Monica, si riunisce il Tavolo dei 34 sottoscrittori.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio, di Serena Groppelli, Assessora alle Politiche ambientali, Partecipazione e Identità territoriale del Comune di Piacenza, e di Daniele Saltarelli, Consigliere provinciale della Provincia di Lodi.

Seguirà la rendicontazione del Programma d’Azione e del Piano Strategico del Contratto di Fiume della Media Valle del Po a cura dei funzionari del Comune di Piacenza Maria Grazia Granata e Samuele Bortolotto.

Le proposte di attività per il triennio 2025-2027 saranno illustrate da Marina Venturi, dirigente del Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Cremona.

Al termine si aprirà il dibattito con gli interventi di Roberto Mariani, Sindaco di Stagno Lombardo, per il territorio cremonese, di Pier Luigi Bianchi, Sindaco di Caselle Landi, per il Lodigiano, e di Emanuele Emani, Vice Sindaco di Villanova d’Arda per il Piacentino, mentre in rappresentanza di Regione Lombardia parteciperà la dirigente Mila Campanini e per la Regione Emilia Romagna si collegherà in videoconferenza la dirigente Patrizia Ercoli.

