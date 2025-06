Grande lavoro nell’ultima settimana per la Polizia di Stato di Cremona, e in particolare per le Squadre Volanti, che hanno tratto in arresto quattro soggetti colti in flagranza di reato.

La prima, una giovane donna straniera, sorpresa da un agente, libero dal servizio, nell’atto di prelevare denaro con una carta di credito provento di furto, è stata arrestata per indebito utilizzo di strumenti di pagamento; la somma di mille euro prelevata sarà prontamente restituita alla vittima di furto, già identificata.

Il secondo, un italiano pluripregiudicato, è stato tratto in arresto dalla Volante mentre tentava di rubare un motorino, anch’esso restituito nell’immediatezza al proprietario.

Particolarmente efficace è stata la lotta al traffico di stupefacenti: nel corso della settimana, due soggetti sono stati arrestati dalla Squadra Volante perché trovati in possesso di ingenti quantità di droga e contanti nella propria abitazione, mentre altri due sono stati denunciati per lo stesso reato. Queste attività hanno portato al sequestro di circa 20 grammi di eroina, 70 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, oltre alla somma totale di oltre 3.500 euro in contanti.

Grande lavoro anche della Squadra Mobile, che ha arrestato un tunisino pluripregiudicato destinatario di una sentenza di condanna alla pena di due anni di reclusione per reati contro la persona, in particolare reati previsti dal Codice Rosso.

Gli investigatori impegnati nelle ricerche sono riusciti ad intercettare e fermare, con l’ausilio di personale di Polizia di frontiera, il condannato all’aeroporto di Milano Malpensa, in procinto di imbarcarsi su un volo aereo diretto a Tunisi. Tratto in arresto, lo straniero è stato accompagnato in carcere.

Nella giornata di ieri, 12 giugno, durante un servizio di controllo del territorio in zona stazione, gli agenti della Volante hanno controllato un altro tunisino, risultato essere inottemperante all’Ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale. Pertanto, accompagnato in Questura, lo stesso è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che, a seguito di decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Cremona ha proceduto ad accompagnare lo straniero presso il centro di permanenza per rimpatri di Milano-Corelli, sulla scorta del decreto di trattenimento del Questore della Provincia di Cremona.

