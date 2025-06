Dopo 17 anni riprende a Ostiano il Celtic Music Festival che per 11 edizioni (prima edizione 1997) ha portato per la prima volta nel nostro territorio la musica tradizionale di matrice celtica (Irlanda, Scozia, Galizia, Bretagna …) ma non solo.

Fin dalle prime edizioni, il CMF, grazie all’altissima qualità delle proposte musicali, si è affermato tra i pochi importanti festival del genere in Italia.

Riprende vita grazie all’impegno della Proloco di Ostiano e con il supporto determinante del Comune. La direzione artistica è stata affidata nuovamente a Cesare Simonini che curò tutte le passate 11 edizioni.

La nuova edizione 2025 è ridimensionata rispetto a quelle passate, ma vuole comunque rappresentare un nuovo punto di partenza di qualità, per future edizioni sempre più ricche di proposte. La scelta degli artisti è stata fatta da Simonini sulla base di un riferimento temporale: “Mi sono chiesto che cosa successe 20 anni fa al festival, nell’edizione quindi del 2005, e ho constatato che aprivano l’edizione Phil Holland e a seguire F.B.A. A quel punto non ho esitato e ho contattato entrambi chiedendo loro se se la sentivano di risalire su quel palco e la risposta è stata senza esitazioni positiva da parte di entrambi”.

A partire dalle 19,30 nel teatro del castello ci sarà la proiezione di fotografie (di Danilo Codazzi e Tiziano Bellini) delle 11 edizioni (1997 – 2008) del C.M.F.

Phil Holland: L’Anima Celtica che Incanta

Nata nel 1966 da genitori irlandesi e scozzesi, Phil ha trascorso gli anni della sua formazione in Scozia, gettando le basi della sua profonda connessione con la cultura celtica. La sua formazione accademica è impeccabile: ha studiato violino, pianoforte e voce alla Royal Academy of Music di Londra. La sua carriera professionale si estende per quattro decenni, un periodo in cui ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento.

Phil Holland ha dedicato oltre vent’anni all’insegnamento del violino e alla direzione della scuola di violino “Divertimento Academy” tra Crema e Cremona, lasciando un segno indelebile in queste comunità. Come solista (arpa e voce), si è esibita in tutta Europa e ha pubblicato diversi album. Il suo talento non si ferma ai palchi concertistici: attualmente registra colonne sonore per il cinema e la televisione. È possibile ascoltare il suono del suo violino e della sua arpa in produzioni di successo come Sanditon, The Terminal List, Big Beasts 2 e Law and Order Organized Crime, solo per citarne alcune.

Il fascino dell’arpa celtica, con le sue vibrazioni che penetrano nell’anima, trova in Phil Holland un’interprete sublime. La sua musica non è solo espressione di grande professionalità, ma un vero e proprio tributo all’autentica cultura celtica, profondamente radicata nel suo legame viscerale con le origini scozzesi.

Di lei hanno scritto in occasione di recenti concerti in rassegne internazionali di musiche popolari: «Phil Holland raggiunge direttamente l’anima del pubblico, che rimane affascinato dalla sua voce angelica e dal respiro ancestrale della sua arpa a 26 corde». Una descrizione che cattura perfettamente l’essenza della sua performance, capace di creare un’atmosfera quasi magnetica e inebriante.

Phil Holland incarna la perfetta fusione tra talento, dedizione e un profondo rispetto per le sue radici, regalando al pubblico un’esperienza musicale che va dritta al cuore. Torna ad esibirsi al Celtic Festival di Ostiano dopo 20 anni.

FBA

Nata nel 1993 come un laboratorio artistico multidisciplinare, la F.B.A. – Fucina Bucolica Artistica è diventata negli anni uno dei gruppi di “musica popolare irlandese, scozzese, britannica e folk Europea” più famosi in Italia e all’estero.

Nel 1997 pubblica il primo cd a cui ne seguiranno altri 7 con brani originali, 6 best of e sono presenti in 22 compilation con altri artisti. Stanno lavorando alla realizzazione di un nuovo disco.

In concerto la F.B.A. esegue generalmente anche un mix di musiche antiche riarrangiate in modo attuale ed originale e canzoni storiche (anche di propria composizione) suonate in modo moderno, ma eseguite sempre nel rispetto della tradizione.

I concerti della F.B.A. conditi da particolari e generalmente insoliti riferimenti storici e culturali, sono molto entusiasmanti e trascinanti e conducono gli spettatori in una dimensione parallela molto coinvolgente e suggestiva, tra l’antico ed il moderno, per tutta la durata della loro esibizione.

Tornano al Celtic Festival di Ostiano, dopo l’indimenticabile concerto della edizione del 2005 e sarà ancora una volta un concerto sia da ascoltare che da ballare.

Arricchiscono il concerto di FBA due ballerine del gruppo “Pixie Shoes”, Lidia Mantovani e Eva Rosenfeld

Nate nel 2011 dal gruppo “Meet the Fairies”, che si erano esibite anche in una edizione del Celtic Festival, le Pixie Shoes sono tra le migliori Irish dancers e diffondono la grande tradizione del ballo irlandese in Italia.

Formazione F.B.A.

Carlo Amori violino e coro

Fabio Belloni basso el.5 corde e chitarra ac.

Maurizio Feregalli voce, chitarra ac, bouzouki e ghironda

Valerio Meletti bodhràn, djembè, grancassa e percussioni varie

Mauro Pievani voce, fisarmonica e violoncello

JeanPier Toffano flauti, whistles, cornamuse e coro

© Riproduzione riservata