Export in calo ad aprile

ROMA (ITALPRESS) – Export in lieve calo ad aprile. Secondo i dati Istat, rispetto al mese precedente la flessione è stata del 2,8%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,3%. Il calo su base mensile dell’export si deve all’ampia riduzione delle vendite verso l’area extra UE, che ha perso 7 punti percentuali, mentre quelle nell’Unione crescono dell’1,5%. Secondo l’Istituto di statistica nel trimestre febbraio-aprile 2025, rispetto al precedente, l’export cresce del 3,1%, l’import del 2,9%. Ad aprile su base annua le esportazioni sono in crescita dello 0,4% in termini monetari mentre si riducono del 3,7% in volume. Più marcata la crescita delle importazioni, in salita di 5,4 punti percentuali. Su base annua il settore farmaceutico si conferma principale motore di crescita per entrambi i flussi commerciali, con un aumento del 30,1% per l’export e del 76,9% per l’import.

gsl

