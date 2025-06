L’attesa è finita e la Cremonese ha sciolto il primo nodo dopo la promozione, dando così inizio alla programmazione della prossima stagione in Serie A. Giovanni Stroppa, che è in scadenza di contratto, non sarà più l’allenatore dei grigiorossi nel prossimo campionato. Si separano quindi le strade della Cremo e del tecnico che l’ha riportata nella massima serie del calcio italiano dopo la vittoria nel doppio confronto con lo Spezia nella finalissima dei playoff. A questo punto ci si affiderà a una nuova guida tecnica, che allenerà la squadra nella prossima stagione.

La Cremonese ha comunicato attraverso una nota stampa “che con decorrenza 30 giugno 2025 si interromperà il rapporto professionale con Giovanni Stroppa. La proprietà e il club grigiorosso ringraziano sentitamente il tecnico e il suo staff per aver riportato i nostri colori in Serie A a coronamento del lavoro svolto”.

“Stroppa e i suoi collaboratori – si legge nel comunicato ufficiale – con professionalità, impegno e dedizione nell’attività quotidiana hanno saputo valorizzare al massimo un percorso iniziato nella stagione 2023-2024 e culminato nella promozione conquistata lo scorso 1 giugno”.

La nota si chiude con questa frase rivolta a Stroppa: “Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!”.

Il futuro di Giovanni Stroppa potrebbe essere sulla panchina del Venezia, appena retrocesso in Serie B, ma che vorrebbe affidarsi a un tecnico esperto in promozioni per ritornare subito in Serie A.

Riguardo la panchina della Cremonese, in questi giorni sono stati associati diversi nomi a quello dei grigiorossi: da Davide Nicola, che si è separato dal Cagliari dopo la salvezza, a Daniele De Rossi, che però è ancora legato per due anni alla Roma con un ricco contratto, passando per Alberto Gilardino, inseguito anche dal Pisa, che ha salutato ufficialmente Filippo Inzaghi.

