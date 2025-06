Negli ultimi anni, il Teatro Ponchielli ha compiuto passi significativi verso l’accessibilità, ispirandosi ai principi dell’European Accessibility Act e facendosi promotore di un’idea di cultura aperta, condivisa, possibile. Ed è proprio in questo spirito che nasce il percorso di accessibilità del Monteverdi Festival 2025, realizzato in collaborazione con le professoresse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi dell’Università degli Studi di Macerata.

Un progetto che si fonda su ascolto e partecipazione, costruito in costante dialogo con le persone con disabilità e le loro famiglie, per offrire un’esperienza teatrale autentica, piena, coinvolgente. Perché l’inclusione non è solo una questione di accesso, ma di relazione, empatia e bellezza condivisa.

In collaborazione con Uici, Ens e Anffas, il Festival è stato pensato per accogliere ogni tipo di pubblico, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità sensoriale e intellettiva. Gli spettatori troveranno a disposizione:

Percorsi multisensoriali pre-spettacolo, per entrare in contatto coni segreti dell’Opera prima ancora che si alzi il sipario;

Audio introduzioni e audio descrizioni, per rendere la narrazione accessibile a tutti;

Sovratitoli sullo smartphone, per seguire la trama in tempo reale;

Video introduttivi in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e schede delle opere in Easy-to-Read, per un’informazione chiara, semplice, inclusiva;

Materiali digitali accessibili, consultabili anche da casa, per estendere l’esperienza oltre il teatro.

L’accessibilità al Monteverdi Festival è resa possibile grazie al supporto della Fondazione Banca Popolare di Cremona e dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale.



Ecco gli appuntamenti accessibili del Monteverdi Festival 2025, che hanno già avuto una grande risposta di adesioni ai percorsi e agli spettacoli:

Il ritorno di Ulisse in patria



14 giugno 2025 – Teatro A. Ponchielli

Regia di Davide Livermore Direttore Michele Pasotti

Un viaggio epico tra mito e umanità, dall’Odissea di Omero

Ore 15:00 – Percorso pre-spettacolo per persone con disabilità intellettiva

Ore 15:45 – Percorso pre-spettacolo per persone cieche, ipovedenti, sorde e ipoudenti, con interprete LIS

Ore 18:00 – Spettacolo con audio descrizione, Easy-to-Read, sopratitoli in italiano

Ercole amante

29 giugno 2025 – Teatro A. Ponchielli

Regia di Andrea Bernard Direttore Antonio Greco

Una storia di passioni divine e tormenti umani

Ore 14:30 – Percorso pre-spettacolo per persone con disabilità intellettiva

Ore 14:45 – Percorso pre-spettacolo per persone cieche, ipovedenti, sorde e ipoudenti, con interprete LIS

Ore 17:00 – Spettacolo con audio descrizione, Easy-to-Read, sopratitoli in italiano.

