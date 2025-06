Russia, Della Valle “Le sanzioni Ue non stanno fermando Putin”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo votato diciotto pacchetti di sanzioni ma non sembra sia servito a qualcosa. Ci avevano detto che tutto questo avrebbe distrutto l’economia russa ma non è stato così”. Lo ha affermato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Danilo Della Valle, dopo la presentazione da parte della Commissione europea del diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina.

xf4/sat/mca1