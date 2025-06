Savarino “A Osaka un’opera musicale mette insieme Sicilia e Giappone”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – I Solisti e l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera hanno partecipato all’Expo 2025 con “La Suite dei Templi per Osaka 2025”. Si tratta di una nuova opera composta, prodotta ed edita dal Conservatorio agrigentino, selezionata dal Ministero dell‘Università per rappresentare a Osaka l’eccellenza Accademica dell’Alta Formazione Artistico-Musicale Italiana. L‘evento è andato in scena in occasione della settimana dedicata alla Regione Siciliana.

“All’expo un evento unico: il conservatorio Toscanini di Ribera è stato premiato dal ministero dell’Università come un’eccellenza accademica della musica. E ha portato a Osaka un concerto che ha fatto appassionare un pubblico composto da persone provenienti da tutto il mondo. Un’opera che mette insieme due patrimoni Unesco: la Valle dei Templi e Kyoto”, afferma l’assessore al Territorio e ambiente della Regione Siciliana Giusi Savarino.

