Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Cremona nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro città.

L’intervento è scattato nella serata del 13 giugno, a seguito di alcune segnalazioni che avevano evidenziato un insolito via vai di persone in un’abitazione del centro storico di Cremona. I militari hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione domiciliare presso l’appartamento del giovane. Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente quasi 13 grammi di sostanze stupefacenti, suddivisi in circa 5,5 grammi di hashish, confezionati in un involucro di cellophane, e quasi 7,5 grammi di cocaina, suddivisi in cinque dosi avvolte in carta stagnola. Oltre alle droghe, i Carabinieri hanno sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione, un coltello sporco di sostanze stupefacenti, un pugnale da sub e sette banconote da 20 euro, presumibilmente contraffatte, trovate occultate all’interno di un cassetto di una stanza. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane, con precedenti di polizia a carico, è ora indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso di banconote false.

