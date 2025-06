Malumori all’interno del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia dopo i 5 nuovi ingressi annunciati dal presidente Andrea Poggi, che vanno a completare l’organigramma uscito dalle elezioni dello scorso febbraio.

La fronda interna è rivolta in particolare all’attribuzione della carica di vicepresidente, ruolo che non sarebbe previsto nello statuto del partito e attribuito a Rosaria Compagnone; contestata anche la presenza di un politico di lungo corso come Mino Jotta, già esponente di primo piano di Forza Italia, da cui uscì anni fa in polemica con la componente ciellina.

Sullo sfondo c’è il malcontento per una conduzione del partito, il primo in città dopo le scorse amministrative, ritenuto non sufficientemente battagliero nell’opposizione al centrosinistra a guida Pd.

Il coordinamento cittadino era stato eletto nell’assemblea degli iscritti il 22 febbraio di quest’anno. Andrea Poggi con 140 voti aveva prevalso su Luca Grignani (100 voti). Questi gli altri eletti: Marco Olzi (110), Elisabetta Renzi (91), Mauro Cenicola (84), Rosaria Compagnone (83), Alessandro Fontana (77), Susanti Mursali (68), Maria Rita La Fata (39) e Francesca Gazzina (37).

© Riproduzione riservata