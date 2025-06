Giovedì 19 giugno, dalle 16 alle 19, nella Sala Eventi di SpazioComune, si terrà l’Open Day Emicrania dal titolo «Mi scoppiala testa», un’iniziativa con accesso libero aperta a tutta la cittadinanza. Organizzato dal Centro Cefalee della Neurologia dell’ASST di Cremona, l’open day è promosso dalla Fondazione Onda e si svolge con il patrocinio del Comune di Cremona.

L’obiettivo è sensibilizzare le persone sul tema della cefalea, favorire una diagnosi precoce e aiutare chi soffre di mal di testa a intraprendere un percorso di cura adeguato. Durante l’incontro, sarà possibile ricevere una consulenza neurologica, compilare un questionario di screening per valutare la presenza di una possibile forma di cefalea primaria, dialogare con i neurologi dell’Ospedale di Cremona, fare domande e ottenere indicazioni utili rispetto alla gestione del proprio mal di testa. Soffrire di mal di testa frequente non è normale, è un sintomo che non va mai sottovalutato.

“La cefalea è una condizione molto comune” – spiega Stefano Gipponi (Direttore Neurologia dell’ASST di Cremona). “Questa iniziativa è un’opportunità per comprendere meglio le cause del proprio mal di testa e per capire se i sintomi richiedono una presa in carico in un centro specializzato come il Centro Cefalee dell’Ospedale di Cremona, dove un’équipe specializzata aiuta il paziente a trovare il percorso di cura più adatto».



“Nel nostro centro vengono trattate le cefalee primarie più comuni, come l’emicrania, l’emicrania con aura e la cefalea tensiva, ma anche forme più rare, che richiedono un inquadramento specialistico. Il centro è gestito da un’équipe di tre specialiste neurologhe – Giulia Ceccardi, Elisa Pari e Alessia Putortì – che si alternano nella presa in carico e nel monitoraggio dei pazienti”.

“La cefalea è un termine medico che identifica quello che comunemente le persone definiscono impropriamente mal di testa»” – chiarisce Ceccardi “I termini cefalea ed emicrania vengono confusi, ma sono due cose differenti: l’emicrania è una sindrome specifica, benigna con caratteristiche proprie. Dipende da una vasodilatazione a livello cerebrale, considerata la causa del dolore che di solito è di intensità elevata e di norma interessa un solo lato della testa. Può avere un impatto fortemente invalidante sulla vita quotidiana perché si presenta in modo ripetuto e prolungato. Un attacco può durare da diverse ore a più giorni». Può essere definita cronica” quando si presenta almeno 15 giorni al mese, per almeno tre mesi consecutivi».

“La cefalea primaria invece non dipende da cause organiche, ma può essere fortemente influenzata da comportamenti quotidiani, come il sonno irregolare, la disidratazione, l’alimentazione scorretta o lo stress” – continua Ceccardi. “Le forme più comuni di cefalea primaria sono l’emicrania, la cefalea di tipo tensivo e quella a grappolo. A chi parteciperà all’Open Day spiegheremo in modo individuale le differenze, come riconoscere i sintomi e come gestirli”.

