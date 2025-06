Il Monteverdi Festival prosegue nel cammino dell’accessibilità anche in questa edizione 2025. Un progetto che si fonda su ascolto e partecipazione, costruito in costante dialogo con le persone con disabilità e le loro famiglie, per offrire un’esperienza teatrale autentica, piena, coinvolgente.

Ecco allora che al Teatro Ponchielli in collaborazione con le professoresse Elena Di Giovanni e Francesca Raffi dell’Università degli Studi di Macerata sono stati realizzati percorsi pre-spettacolo e spettacoli dedicati, sia per persone con disabilità intellettiva, sia per persone cieche, ipovedenti, sorde e ipoudenti, grazie all’aiuto di una interprete LIS.

In collaborazione con UICI, ENS e ANFFAS, il Festival è stato pensato per accogliere ogni tipo di pubblico, perché l’inclusione non è solo una questione di accesso, ma di relazione, empatia e bellezza condivisa.

Giovanni Rossi

