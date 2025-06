PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Dal 15 al 17 agosto si terranno a Pechino i Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi (WHRG) 2025. I WHRG sono la prima competizione multisportiva al mondo per robot umanoidi.Verranno messe alla prova le capacità atletiche e funzionali dei robot in atletica leggera, calcio, danza, movimentazione di materiali e smistamento medico.

Possono iscriversi aziende cinesi e internazionali, università, istituti di ricerca, team, club e altre organizzazioni tramite il sito web ufficiale. Ogni squadra può partecipare a più categorie e utilizzare robot diversi per i vari eventi.

