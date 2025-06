Presentato lunedì 16 giugno a Soncino il progetto CIEFFE4WOMEN, iniziativa avviata in concomitanza con il quarantesimo anniversario dell’azienda Cieffe Milano, partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma.

Una settimana di eventi per rinnovare l’impegno dell’azienda per la promozione di una cultura del rispetto, della consapevolezza, della parità e dell’inclusione. Cieffe promuove un ambiente sicuro, rispettoso dove le donne, che sono l’88% dei 270 dipendenti, possano crescere con indipendenza e successo.

Il primo appuntamento è l’inaugurazione del Garage Shop in via Cesare Battisti con l’esposizione delle opere dell’artista bresciana Silvia Trappa direttrice creativa del progetto, e la vendita di prodotti unici creati da Cieffe Milano per l’occasione per sostenere l’Associazione Donne contro la Violenza di Crema.

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata dalla giornalista di CR1 Eleonora Busi, sono intervenuti:

Marco Panzeri, CEO di CIEFFE: “CIEFFE 4WOMEN rappresenta un progetto estremamente significativo per CIEFFE, esemplificativo del nostro spirito e dei valori che, da sempre, ci contraddistinguono. La nostra storia è, infatti, intrinsecamente legata alla responsabilità, all’inclusione e all’empowerment femminile fin dalla fondazione – avvenuta 40 anni fa per opera di una donna, mia madre Enza Gallina, oggi Presidente del Gruppo – e tuttora la presenza femminile, pari all’88% dello staff, è un perno imprescindibile. Siamo molto orgogliosi di poter legare l’importante traguardo dei primi quattro decenni di vita a un’iniziativa che possa davvero contribuire a sensibilizzare su un tema purtroppo tristemente di attualità come la violenza di genere, per testimoniare ancora una volta il nostro impegno profondo verso una società più inclusiva e consapevole, a partire dal territorio e dalla comunità”.

Gianna Bianchetti, Presidente Associazione Donne Contro la Violenza – Crema: “L’Associazione Donne Contro la Violenza di Crema, presente sul territorio cremasco dal 1990, ha accettato di partecipare sin dall’inizio a questo progetto, collaborando con CIEFFE e il suo staff alla progettazione e definizione di azioni giunte all’importante presentazione di oggi. All’interno dell’Azienda, è stato intrapreso con piacere un percorso di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere con incontri rivolti a tutti i collaboratori e collaboratrici; ciò ha permesso una comunicazione unica e artistica che si è concretizzata nei manufatti creati appositamente per questo evento e che, con i fondi raccolti, rappresenteranno per molte donne un aiuto concreto per iniziare il loro cammino di donne libere. Inoltre, CIEFFE stessa è stata fondata da una donna, Enza Gallina, che con visione e determinazione ha portato avanti tutto ciò fino a passare le redini a suo figlio Marco Panzeri, con cui è un onore collaborare oggi. Le basi fondative dell’azienda raccontano la storia di un’imprenditoria tutta al femminile, anche grazie all’importante presenza di donne in CIEFFE”.

Barbara Mazzali, Assessora Turismo, Marketing Territoriale, Moda – Regione Lombardia: “CIEFFE è un esempio perfetto di come il saper fare artigianale, quando è guidato da mani femminili, diventa qualcosa di più di un mestiere: si fa espressione, empatia, visione. In questi capi cuciti con cura, in ogni abito o accessorio, c’è tutta la sapienza e la creatività di donne che conoscono profondamente il valore delle cose fatte bene. E c’è anche qualcosa in più: la capacità tutta femminile di non dimenticare mai chi ha più bisogno. In questo caso, altre donne. Questo evento non è solo una celebrazione aziendale, ma un vero inno alla resilienza e al valore femminile. È dedicato a tutte le donne che ce l’hanno fatta grazie alla moda, e a quelle che, grazie alla bellezza e alla solidarietà, possono ora sperare in una seconda occasione. Donne che aiutano altre donne: un esempio nell’esempio. La moda lombarda è ricca di storie come questa, in cui il successo non è mai disgiunto dall’attenzione, dall’eleganza, dalla sensibilità. Ed è questo il nostro autentico orgoglio. CIEFFE 4Women rappresenta un punto d’incontro straordinario tra eccellenza produttiva e impegno sociale, tra creatività e solidarietà, tra la bellezza dell’abito e la profondità del gesto. È la dimostrazione concreta che la moda non è solo stile, ma può essere anche cura, ascolto, rinascita. Qui a Soncino, in un luogo dove ogni capo è frutto di maestria artigianale tutta italiana, prende forma un messaggio potente: le donne che ce l’hanno fatta non dimenticano le altre, e mettono la propria sensibilità al servizio di chi ha bisogno di credere in una seconda possibilità. Questo è il valore più autentico del nostro Made in Italy: unire mani sapienti e cuori generosi per costruire un futuro più umano e più giusto”.

Antonio Giannelli, Prefetto di Cremona: “Ogni gesto violento rappresenta una sconfitta per chi lo compie. Qualsiasi sia la ragione che lo abbia prodotto, esso infatti testimonia l’incapacità di trovare un limite al confronto, nella cui ricerca può anche emergere un punto di mediazione utile al superamento del conflitto. Spesso poi, è proprio il venir meno in modo traumatico della relazione preesistente, a favorire il manifestarsi di comportamenti violenti. È così che la cronaca fa emergere comportamenti obbrobriosi, la cui prevenzione deve passare da nuove vie che, tutti insieme, dobbiamo cercare, per trovare misure efficaci affinché le potenziali vittime possano uscire effettivamente da situazioni, che altrimenti rischiano di produrre uccisioni inaccettabili. In quest’ottica, è davvero encomiabile l’azione appassionata che da 35 anni svolge l’Associazione Donne Contro la Violenza. Un’azione avvertita dalle tante persone a vario titolo coinvolte e sostenute, al cui supporto mira una rassegna – come CIEFFE 4WOMEN – che meritoriamente contribuirà a far riflettere su di un tema purtroppo tanto attuale”.

Roberto Mariani, Presidente – Provincia di Cremona: “Come Provincia di Cremona, prima “Provincia delle Donne” in Italia, siamo orgogliosi di affiancare realtà come Cieffe che, nel celebrare i suoi quarant’anni di attività, dimostra di saper coniugare eccellenza imprenditoriale e responsabilità sociale. Iniziative come CIEFFE 4WOMEN rafforzano quella rete tra istituzioni, imprese e associazioni indispensabile per costruire comunità più giuste, inclusive e attente alla dignità di ogni persona”.

Gabriele Gallina, Sindaco di Soncino: “È con estremo piacere che, come Sindaco e come Amministrazione Comunale, abbiamo accolto e patrocinato l’iniziativa CIEFFE 4WOMEN promossa da un’importante realtà industriale radicata da 40 anni sul territorio del nostro Comune. L’impegno di CIEFFE a favore delle donne, ed in particolare delle donne che hanno subito violenza, è sicuramente indice di una spiccata sensibilità ed attenzione su un drammatico problema che purtroppo spesso riempie le pagine di cronaca nera. Attraverso diversi canali quali la musica, lo sport, la poesia, l’arte, il cinema, CIEFFE ha inteso sensibilizzare al rispetto verso le donne e promuovere una maggiore consapevolezza su questa importante tematica. Non possiamo che congratularci con CIEFFE per il grande impegno per questa significativa e condivisa iniziativa”.

Assente la Sindaca di Orzinuovi, Laura Magli, che ha mandato comunque un saluto: “Una splendida iniziativa, dove si parla di un tema così importante come la violenza sulle donne che è, purtroppo, sempre in prima pagina e non smette di arricchirsi di notizie tragiche. Per violenza, tuttavia, dobbiamo considerare anche tutti quei momenti di solitudine e frustrazione che le donne vivono quotidianamente al lavoro a casa e in svariate situazioni del loro quotidiano. Un’azienda come CIEFFE, con questo importante progetto, accende l’attenzione sul tema e dimostra come, insieme, attraverso l’arte si può combattere un’ideologia”.

