Europei Scherma, Scarso “Genova sta facendo un figurone”

GENOVA (ITALPRESS) – “È dal 1980 che seguo i Campionati Europei, così come i Campionati del Mondo, e non ho visto mai un’organizzazione di gara così precisa e puntuale e un luogo così ben predisposto come quello di Genova”. Così il presidente onorario della Federscherma, Giorgio Scarso, commenta l’organizzazione degli Europei in corso di svolgimento a Genova.

