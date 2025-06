Israele-Iran, La Russa “Putin mediatore? Di invasioni se ne intende”

MILANO (ITALPRESS) – Putin come mediatore nella guerra tra Israele e Iran? “Non vorrei usare parole sconvenienti: sono il Presidente del Senato e non posso dire tutto quello che penso. Però è come quando le forze di polizia in certi film per provare ad esempio a catturare un falsario, si facevano aiutare da un falsario. Nel senso che lui (Putin, ndr) di invasioni se ne intende e quindi può anche essere utile nel tentare di trovare una soluzione a una guerra come questa che vuole evitare preventivamente – e credo che sia questo il motivo dell’attacco, un danno grave per Israele”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine della presentazione a Milano della biografia su Donald Trump scritta dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

